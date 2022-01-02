Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. Также, недавно стало известно, что певица стала новой судьей шоу "Голос країни".
Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надя Дорофеева вышла на сцену с известной группой "Мумий Тролль", где они исполнили песню "Медведица". Стоит отметить, что выступили они на сцене "Квартал 95" в новогоднюю ночь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"А вы уже видели наш дуэт с легендарными "Мумий Тролль" в новогоднюю ночь на "Квартал 95"?
Я испытала особый трепет на этом выступлении, ведь в детстве я обожала Илью Лагутенко. Обожала тогда и обожаю сейчас", — призналась Надя Дорофеева.
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Лучше оригинала", "Вау! Это действительно круто", "Это здорово, великолепно! Надя, Вы красотка! А Илья Игоревич как всегда топ!", "Очень крутой дуэт. Илью слушаю с 12 лет", "Это было что-то просто. Очень сильно и зажигательно)".
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