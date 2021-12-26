Певица Надя Дорофеева, которая замужем за артистом Владимиром Дантесом, в свободное от съемок время любит вести страницу в Инстаграм и показывать себя настоящую, без пафоса и фильтров.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева сейчас занята на съемках нового сезона песенного шоу, поэтому много времени проводит на площадке. Сегодня у артистки выдался выходной, поэтому она решила подольше понежиться в кровати.

Однако при этом звезда не теряла своего чувства юмора и повеселила не только заспанным лицом, сверкая улыбкой без фильтров. Надя также показала и свой недостаток, ее кожа «пострадала» от высыпаний, но артистка не расстроилась. Она сама решила над этим подшутить.

Лежа в постели и нежась в своей пижаме перед камерой, Надя показала высыпания и подметила:

«Всем хорошего дня от меня и моего прыща!» пожелала Надя и посмеялась.

Ранее на других Стори Надя появилась в черном топике и лосинах, а дополнила образ кроссовками. Звезда стояла перед зеркалом и показывала эффектную фигурку. После этого Дорофеева сделала увеличение и показала себя более крупным планом. Как можно заметить, у артистки под глазами были патчи.

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