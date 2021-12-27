Певица Надя Дорофеева, которая замужем за Владимиром Дантесом, показала волшебный образ для выступления с песней "Я не твоя первая", которая является трибьютом группы "Тату".

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной отечественной певицей. Звезда недавно перепела песню "Тату" "Я не твоя первая". Mood-видео на Ютуб-платформе уже собрало почти 3 миллиона просмотров. Надя выступила с этой песней на "Світське життя" с Катей Осадчей, поделившись соответствующим видео в Инстаграм.

На видео Дорофеева примерила образ ангела с большими белыми крыльями. Звезда исполняла очень чувственно песню, впечатляя образом.

"С этой песней у меня сразу случилась любовь. Я рада, что вы её прочувствовали вместе со мной. Mood video уже посмотрели почти 3 миллиона человек ,а песня уже месяц в топ-чартах", - написала Надя под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 90 тысяч раз и написали комментарии:

"Очень красиво", "Магически", "Надя, люблю", "Мне в исполнении тату она больше нравилась , люблю оригинал …", "Это очень красивое выступление и ещё раз скажу песня очень классная и нежная", "Это просто мега".

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