Як повідомляє Politeka.net, колишній чоловік відомої співачки Ірини Білик шоумен Діма Коляденко поділився на своїй сторінці в Instagram кумедним фото і привітав з Новим роком.

На знімку Діма показав себе на тлі красивого засніженого лісу. Він стоїть в темному вбранні з капелюхом, і все це ніби присипано снігом. А поруч з ним видно прифотошоплену Ірину Білик у світлій шубці з кучерями і короною. Шоумен ніби притискає до себе колишню кохану. Виглядає кадр дуже мило і злегка дивно.

У підписі до публікації Коляденко написав: "З Новий роком!!!🎉 З Новим Щастям!!! 💥 А ви як зустріли НГ?". Користувачі тут же почали коментувати знімок, вітаючи Діму у відповідь: "З Новим роком!", "З Новим роком! Щастя і здоров'я!", "Навзаєм, добре😀 😄 😄 😄","З Новим роком Вас всього самого найкращого", "Дімка – ось ви Twix", "Воно живе", "Хто це поруч😂 😂?", "З колишнім😂", "Нормально зустріли без фотошопу фоток купа", "❤️❤️❤️😍".

Нагадаємо, Білик показала красеня, з яким зустріне Новий рік: "Третій рік не чує, що я хочу кільце".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Білик проговорилася, з ким близько спілкується після розлучення: "Сьогодні моя сім'я – це...".

Також Politeka писала, що Коляденко, з яким Ірина Білик жила до Дикусара, розсекретив її прізвисько: "Кільця брала, а заміж не виходила".