Как сообщает Politeka.net, бывший муж известной певицы Ирины Билык шоумен Дима Коляденко поделился на своей странице в Instagram забавным фото и поздравил с Новым годом.

На снимке Дима показал себя на фоне красивого заснеженного леса. Он стоит в темном наряде со шляпой, и все это как будто присыпано снегом. А рядом с ним видно прифотошопленную Ирину Билык в светлой шубке с кудрями и короной. Шоумен как будто прижимает к себе бывшую возлюбленную. Выглядит кадр очень мило и слегка странно.

В подписи к публикации Коляденко написал: "С Новый Годом!!!🎉 С Новым Счастьем!!! 💥 А вы как Встретили НГ?". Пользователи тут же принялись комментировать снимок, поздравляя Диму в ответ: "С Новым годом!", "С Новым годом! Счастья и здоровья!", "🙆🎉🎉🎉 Навзаєм 😊 Добре😀😄😄😄", "С новым годом вас всего самого наилучшего", "Димка – вот Вы TWIX", "Оно живое", "Кто это рядом😂😂?", "С бывшим😂", "Нормально встретили без фотошопа фоток куча", "❤️❤️❤️😍".

Напомним, Билык показала красавчика, с которым встретит Новый год: "Третий год не слышит, что я хочу кольцо".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Билык проговорилась, с кем близко общается после развода: "Сегодня моя семья – это...".

Также Politeka писала, что Коляденко, с которым Ирина Билык жила до Дикусара, рассекретил ее прозвище: "Кольца брала, а замуж не выходила".