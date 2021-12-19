51-летняя Билык рассказала телеканалу "Украина", как чувствует себя после последнего разрыва отношений и кого сейчас считает своей семьей.
Среди бывших официальных и неофициальных супругов певицы: продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, которому Ирина родила своего первенца Глеба, хореграф Дмитрий Коляденко, танцор Дмитрий Дикусар и продюсер Аслан Ахмадов, с которым у нее появился на свет второй сын Табриз, рожденный с помощью суррогатного материнства. Мальчику на днях исполнилось 6 лет.
После 9 лет гостевого брака с Ахмадовым, Билык сейчас наконец счастлива.
"Уже три месяца, как я разведена. Счастлива в этом состоянии!, – поделилась артистка, – Сегодня моя семья – это сыновья. Родителей уже нет, родственники за границей..."
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Также Билык рассказала, что отца Табриза не было на его дне рождения. Аслан поздравил сына по телефону.
«После выступления я приехала домой, где мы поздравляли Табриза, было много людей, огромное количество подарков. Он мне заказал особые современные игрушки», - поделилась певица.
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