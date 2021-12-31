Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык в предверии Нового года, решилась дать ответы на вопросы своих подписчиков и поклонников. Многих интересовал вопрос, где артистка проведет Новый год и кто составит ей компанию.
Скрывать певица ничего не стала и призналась, что 31 декабря проведет на сцене – у нее будет несколько выступлений. Впрочем, праздник артистка встретит не одна, компанию на сцене ей составит бывший возлюбленный – хореограф Дима Коляденко. Также она показала фото в компании Коляденко. Многие по-прежнему считают их невероятно красивой парой, но теперь Ирина и Дмитрий - просто друзья, которые часто проводят время вместе.
Несмотря на то, что Ирина Билык одинока и недавно официально развелась с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, она все еще верит в настоящую любовь.
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Также Ирина Билык ответила на вопрос своих поклонников, какой подарок она попросила у Деда Мороза на Новый год: "Дедушка Мороз – старенький и глухой, уже третий год не слышит, что я хочу уже красивое кольцо ".
Напомним, что Билык удивила видом в колготках поверх обуви.
Как Politeka писала, Ирина Билык с большущими губами вывела в свет своего сына Табриза.
Также Politeka сообщала, что Ирина Билык поразила видом в парике и скафандре.