Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, а також екс-учасник проекту "Танці з зірками" і переможець шоу "Маска" відповів Олегу Боднарчуку.

Український продюсер і режисер Олег Боднарчук висловився про творчість MELOVIN, а останній вирішив відповісти, пише Politeka.net.

На Ютуб-каналі DOROTYE вийшло нове інтерв'ю співака, в якому він прокоментував слова про його творчість. Так, за словами Олега Боднарчука, своїм камінг-аутом, і в цілому, своїми скандальними витівками співак лише підігріває увагу до своєї персони, адже у MELOVIN нібито немає хітів.

"У Олега було багато випадів на мою адресу. То вони з Микитою Алексєєвим (Олег Боднарчук - продюсер співака ALEKSEEV - ред.) іржали, коли ставили питання фани про мене. Якась неадекватна реакція була, якийсь смішок незрозумілий, дитячий сад! Він мені реально нагадує недорослу людину, неусвідомлену... Розумієте, коли Олег мені пропонував і писав спочатку, може, мені допомогти, і всяке-таке, продюсування... Я сказав мені це нецікаво, може, це його образило дуже сильно", - поділився MELOVIN.

Як зазначив артист, Олег Боднарчук писав йому приблизно, коли був Нацвідбір.

Нагадавши, MELOVIN, який вилетів з "Танців з зірками", розбив серця фанаток, показавши свою пасію

Як повідомляла Politeka, переможець шоу» Маска " MELOVIN не стримав емоцій, підбиваючи підсумки року

Також Politeka писала, що MELOVIN пригадав цвяховий її замашки на Танцях з зірками