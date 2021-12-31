Известный украинский певец Melovin, который принимал участие в популярном шоу "Танці з зірками", рассказал о причине конфликта с хореографом Илоной Гвоздевой.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский певец Melovin, участвовавший в шоу "Танці з зірками" в паре с Лизой Русиной, рассказал на интервью DOROTYE о конфликте с хореографом Илоной Гвоздевой.

Напомним, что пара Melovin и Лиза Русина танцевали с Гвоздевой на вечере трио, а также хореограф часто комментировала танцы певца, указывая на недостатки. Между ними разгорелся серьезный конфликт.

"Слушай, она будто с цепи сорвалась. Сумасшедшая женщина...", - сказал исполнитель.

Также Melovin рассказал, что выпустил стикер, где в красном кружочке был зачеркнут гвоздь, которые собирается продавать.

"Я пытаюсь собрать ей деньги на психотерапевта", - пояснил певец.

Melovin заметил, что Илона Гвоздева постоянно врала поклонникам, ведь он не был пьян на репетициях, а маникюр делал перед выступлением в своей гримерке.

"А эти фразы будто пил не пил. Я лично угостил Илону вином перед эфиром. И она пила, но об этом все смолчали", - рассказал Melovin.

Также певец отметил, что Илону Гвоздеву не утвердили на новый танцевальный проект, из-за того, что она высказывала в интервью и в своих социальных сетях. Певец убежден, что Гвоздева вступила с ним в конфликт, потому что уже потеряла популярность и таким образом хотела "похайповать".

"Все та х***рня, которая происходит у нее в голове – это похоже на психоз. Но я не ставлю диагнозов", - сказал певец.

Исполнитель отметил, что он жалеет, что начал отвечать. Но это не было спланированным, как многие думали.

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