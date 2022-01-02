Как передает Politeka.net, в Инстаграм MELOVIN опубликовал самые яркие моменты ушедшего года и не сдержал эмоций, рассказывая о нем.
«Коротко! 2021 год стал началом моей свободы, любви к себе и знакомством с собой. В Новом Году мне исполнится 25 лет. Поэтому 11 апреля, на свой день рождения я жду каждого в концерт холле STEREO PLAZA. Готовим большое шоу! Его лучше увидеть своими глазами!
P.S спасибо Вселенной за подаренных людей рядом! За каждого, кто был со мной в уходящем году! За прожитые эмоции. Я чувствовал себя по настоящему живым и это глубоко! И да, спасибо за невероятные чувства, моё предновогоднее приключение! Мы уже в новом году, нажимаю клавишу «продолжить», - подписал видео артист.
В комментариях его поддержали отзывами.
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«У всех год тигра, а нас по ходу год жирафы», «Нас так много и каждый под бой курантов среди своих главных желаний загадывал одно, касающееся тебя!», - пишут люди.
Напомним, что MELOVIN признался, как пережил провал на "Евровидении": "Я рыдал взахлеб".
Как сообщала Politeka, MELOVIN рассказал, на кого оформил недвижимость в Киеве: "Есть у меня...".
Также Politeka писала, что MELOVIN сквозь слезы рассказал о наболевшем: "Не понимаю, за что…".