Відома британська актриса і фотомодель Емма Уотсон, яка прославилася роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера, заінтригувала новим фото в червоній сукні.

Емма Уотсон завоювала популярність після зйомок у фільмах про Гаррі Поттера, повідомляє Politeka.net. На момент виходу першої картини дівчині було всього 11 років. Вже пройшло понад 20 років, але з того часу про актрису все одно пам'ятають, як про Герміону Грейнджер.

Примітно, що в недавньому інтерв'ю красуня зізналася - вона думала відмовитися від ролі, коли йшла робота над п'ятим фільмом, але зуміла побороти страх.

Зірка зараз продовжує зйомки в різних проектах, а в своєму Instagram розмістила кадр із загадковим підписом.

"2022. Танці над власною картиною ♥", - написала Емма Уотсон, що позує в червоній сукні.

Публікація зібрала більше одного мільйона лайків і багато коментарів.

"Емма, я люблю тебе", "я люблю чарівне возз'єднання Гаррі Поттера", " красива. Ти така класна, дарую тобі всю любов і підтримку", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, 1 січня на стрімінговому сервісі HBO Max відбулася прем'єра спецвипуску "Гаррі Поттер: повернення в Хогвартс", в якому актори і творці фільмів поділилися спогадами.

Нагадаємо, спецвипуск "Гаррі Поттер: повернення в Хогвартс"

Як повідомляла Politeka, опублікована перша фотографія " Назад в Хогвартс»

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