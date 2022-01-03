Емма Уотсон завоювала популярність після зйомок у фільмах про Гаррі Поттера, повідомляє Politeka.net. На момент виходу першої картини дівчині було всього 11 років. Вже пройшло понад 20 років, але з того часу про актрису все одно пам'ятають, як про Герміону Грейнджер.
Примітно, що в недавньому інтерв'ю красуня зізналася - вона думала відмовитися від ролі, коли йшла робота над п'ятим фільмом, але зуміла побороти страх.
Зірка зараз продовжує зйомки в різних проектах, а в своєму Instagram розмістила кадр із загадковим підписом.
"2022. Танці над власною картиною ♥", - написала Емма Уотсон, що позує в червоній сукні.
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Публікація зібрала більше одного мільйона лайків і багато коментарів.
"Емма, я люблю тебе", "я люблю чарівне возз'єднання Гаррі Поттера", " красива. Ти така класна, дарую тобі всю любов і підтримку", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, 1 січня на стрімінговому сервісі HBO Max відбулася прем'єра спецвипуску "Гаррі Поттер: повернення в Хогвартс", в якому актори і творці фільмів поділилися спогадами.
Нагадаємо, спецвипуск "Гаррі Поттер: повернення в Хогвартс"
Як повідомляла Politeka, опублікована перша фотографія " Назад в Хогвартс»
Також Politeka писала, що болезнь забрала життя зірки "Гаррі Поттера", рідні розкрили подробиці