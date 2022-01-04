Маруся Грицук приєдналася до знаменитого акторського складу "дизелів" в 2019 році, передає Politeka.net. Примітно, що зірка родом з Білорусі, зараз там у неї живе сім'я - четверо синів і чоловік.
У новому інтерв'ю співачка зізналася, що навчилася святкувати Новий рік, тільки ставши матір'ю.
За словами артистки, у них в сім'ї прийнято писати листи Дідові Морозу, при цьому батьки можуть перевірити дітей і порадити їм, що у того попросити, йдеться на сайті Дизель Шоу.
Також сім'я Марусі Грицук любить 1 січня погуляти, поспілкуватися і покататися на тюбінгах (це такі надувні санки), а вечорами вони грають в "настолки" адже, на думку зірки, це дуже зближує.
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У пості Instagram в офіційній групі оприлюднили фото Марусі Грицук, і воно зібрало багато коментарів.
"Сукня красива!", "Маруся красуня🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "як завжди вона прекрасна немов маленька квітка"," Дизель-Шоу молодці.Таких дівчат гарних набрали👍 😘 🙋 😉 👍", - написали користувачі мережі.
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