Как сообщает Politeka.net, на странице развлекательного проекта "Дизель шоу" в Instagram опубликовали видео, на котором показали, что творилось в закулисье съемок новогоднего концерта.

Так, в ролике можно увидеть как кадры со сцены, так и то, что творилось по ту ее сторону. А некоторые актеры даже делились своими впечатлениями. Так, Евгений Гашенко признался, что в детстве всегда мечтал об интересной работе, и в "Дизель шоу" его мечта сбылась. А Дмитрий Танкович расстроился, что ему не подарили цветы. В целом, аж сквозь экран чувствуется напряженная обстановка, которая была за кулисами.

"Это было незабываемое шоу. Все, кто присутствовал на концерте "Дизель Шоу" 3 декабря, не дадут солгать: актёры самозабвенно "зажигали" на сцене, да и в зале было невероятно горячо от реакции зрителей. А вот какой "пожар" творился за кулисами – смотрите в нашем эксклюзивном видео!", - говорится в подписи к видео.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" за рулем элитной иномарки поделилась радостью: "А все потому, что все...".

Как сообщала Politeka, Звезда "Дизель шоу" Булитко решила отомстить Писаренко за его зависимость: "Час расплаты близок".

Также Politeka писала, что Звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин подшутили над украинцами после новогодней ночи: "Проверка жизнеспособности!".