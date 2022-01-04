Маруся Грицук присоединилась к знаменитому актерскому составу "дизелей" в 2019 году, передает Politeka.net. Примечательно, что звезда родом из Беларуси, сейчас там у нее живет семья - четверо сыновей и муж.

В новом интервью певица призналась, что научилась праздновать Новый год, только став матерью.

По словам артистки, у них в семье принято писать письма Деду Морозу, при этом родители могут проверить детей и посоветовать им, что у того попросить, говорится на сайте Дизель Шоу.

Также семья Маруси Грицук любит 1 января погулять, пообщаться и покататься на тюбингах (это такие надувные санки), а по вечерам они играют в "настолки" ведь, по мнению звезды, это очень сближает.

В посте Инстаграм в официальной группе обнародовали фото Маруси Грицук, и оно собрало много комментариев.

"Платье красивое!", "Маруся красавица🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Как всегда она прекрасна словно маленький цветок", "Дизель-Шоу молодцы. Таких девчат красивенных набрали👍😘🙋😉👍", - написали пользователи Сети.

Напомним, белоруска Маруся Грицук из "Дизель Шоу" выдала правду о жизни в Украине

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