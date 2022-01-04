Діма Монатік любить проводити час з сім'єю, пише Politeka.net. Вже близько 10 років артист будує відносини з продюсером Іриною, пара виховує двох синів Платона і Данила.
Артист зізнався в одному з інтерв'ю - сім'я для нього найголовніше в житті, тому не дивно, що весь вільний час він хоче проводити з нею.
У новому Instagram-пості Діма Монатік показав, де цього разу опинився з дружиною і синами. Сім'я вирушила в справжню казку - в Діснейленд. Однак настрій трохи затьмарив неприємний факт - черги.
"Disneyland done✅ #keepJoMo
П. с. Вчора я став свідком найдовших черг... у світі... на все", - написав Діма Монатік.
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За годину публікація зібрала понад 60 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Ну які ж ви казкові😍 😍 😍 😍", " 😍 красива сім'я!🔥 🙌 ", "❤️😍а ми свідками наймилішої фотографії", "такий класний рух головою🤣 😉, молодіжний рух❤️🔥", " які ви😍 😍 😍 😍", "спер сімейний лук", "прикольно одягнені! Видно - сім'я!😍 😍 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.
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