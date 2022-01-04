Як повідомляє Politeka.net, відомий український кулінар з "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився у своєму Instagram милим фото з подорожі до Греції і розповів, як там проводить час.

На знімку Євген зображений в дивовижній локації біля водоспаду. На прогулянку він вийшов у світлих джинсах, картатій сорочці і темній безрукавці. Кулінар розвів руки в сторони, ніби представляючи цей красивий водоспад і природу навколо.

У підписі до фотографії Клопотенко розповів про свої пригоди: "Зараз я в регіоні, який не дуже схожий на звичну для нас Грецію. Місто Салоніки - абсолютно новий і унікальний досвід. Сала там немає, я перевірив. Обійшов місто за день, їжу всю з'їв за день. Тепер досліджую навколишню міцність. Поки знайшов водоспад. Продовження слід".

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