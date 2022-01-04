Відомий комік і блогер Андрій Рибак, який брав участь у "Холостяку", поділився романтичним відео з Дубая з коханою.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік, блогер і шоумен Андрій Рибак, який в шоу "Холостячка" боровся за серце актриси Ксенії Мішиної, після проекту вже знайшов своє кохання. Обраницею артиста стала красуня Аліна, яку він на новорічні свята повіз в Дубай.

У своєму Instagram Андрій опублікував Романтичне відео з коханою, на якому закрутив її в танці посеред красивого місця. Прочка виглядає по-справжньому щасливою.

У підписі до публікації Рибак написав: "Незважаючи на не саму курортну погоду, це одна з кращих поїздок в моєму житті!".

"Дуже милі і красиві🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥😍😍😍", "Тому що головне, це не де, а з ким. Любові і щастя вам🔥 🔥 🔥", "Закохані❤️💚", "Ви неймовірні", "Класні", "Як круто", - пишуть в фанати в коментарях під відео коміка.

Нагадавмо, Екс-учасник " Холостячки "Рибак похвалився подорожжю з коханою в Дубай: "Нам дуже пощастило".

Як повідомляла Politeka, Екс-учасник "Холостячки" Рибак показав свій рік в одному забавному відео: бокс, вечірки і дівчина.

Також Politeka писала, що Друг Олександра Еллерта Рибак здивував пригодами з коханою: "Запитати у п'яного мужика...".