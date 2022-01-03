Как сообщает Politeka.net, финалист "Холостячки" известный комик и блогер Андрей Рыбак, который подружился со своим конкурентом на проекте Александром Эллертом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram.

Так, в этот раз Андрей похвастался поклонникам своим новогодним путешествием в Дубай, куда отправился с возлюбленной Алиной. Он показал милое фото с любимой девушкой на фоне пальм и небоскребов. И Рыбак, и его любимая обнимаются и мило улыбаются в камеру.

В подписи к фотографии комик написал: "Дубайщина встретила дождём и ветром! Говорят, это большая редкость! Значит, нам очень повезло! А у вас как погода?!". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Рыбака, засыпая их с Алиной комплиментами: "Красивая пара, счастья вам!", "У нас тоже ветер и дождь", "Красивые", "Счастья в новом году!", "Красотульки".

Напомним, Экс-участник "Холостячки" Рыбак внезапно сорвал с себя полотенце: что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше...".

Также Politeka писала, что Экс-участник "Холостячки" Рыбак показал свой год в одном забавном видео: бокс, вечеринки и девушка.