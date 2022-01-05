Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес разом більше 10 років, хоча офіційно в шлюбі тільки з 2015 року. Артисти активно ведуть свої сторінки в соцмережі, де діляться цікавими моментами.
Нещодавно Надя Дорофєєва показала поїздку з чоловіком, під час якої він виглядав вельми незадоволено і кривився, спілкуючись з нею. Дантес смикав невелику ширму між сидіннями і був вкрай незадоволений тим, що та не працює: «доведеться бачити тебе» - сказав він у підсумку, повеселивши користувачів Сенті.
У нових сторіс Надя Дорофєєва зізналася, куди вони з Владимром Дантесом прямували.
"Хлопці, ми вперше, ось вперше летимо, ну як лети, прилетіли в Мексику», - сказала співачка.
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Надя Дорофєєва раніше була солісткою групи" Время и Стекло " з Позитивом (Олексієм Завгороднім), а зараз зайнята сольною кар'єрою. А Володимир прославився після "Фабрики зірок", ставши учасником дуету з Вадимом Олійником. Колектив розповівся через шість років в 2014 році. У 2021 Володимир Дантес презентував перший свій альбом"Твоя улюблена музика".
Нагадаємо, скуйовдженого Дантеса перекосило під час поїздки і він нагрубив Дорофєєвій: що сталося
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