Надя Дорофеева показала, как повздорила с мужем и тот недовольно отзывается о ней во время поездки, чем рассмешила аудиторию в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес вместе с Надей Дорофеевой более 10 лет, они нередко рассказывают о себе, говорят о ссорах или конфликтах из прошлого. Однако не рассказывают о том, какие между ними случались стычки серьезного характера, чтобы оставлять часть личной жизни при себе.

На представленных новых же кадрах Надя показала как Дантес обращается с ней, выглядит весьма недовольно и кривится во время поездки рядом друг с другом. Нередко пара смеется друг над другом и доказывает свое наличие чувства юмора довольно странными способами.

В этот же раз сеть насмешил недовольный вид взлохмаченного Дантеса в поездке. Он дергал небольшую ширму между сидениями и был крайне недоволен тем, что та не работает: «Придется видеть тебя» - сказал он в итоге.

Отметим, Надя ранее была солисткой группы "Время и Стекло", а сейчас занята сольной карьерой. А Владимир прославился после "Фабрики звезд", став участником дуэта с Вадимом Олейником.

Но уже через шесть лет, в 2014 году, коллектив прекратил существование и Дантес начал карьеру телеведущего. А в 2019 Владимир решил вернуться к музыке и выпустил несколько синглов, а в 2021 презентовав первый свой альбом "Твоя любимая музыка".

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