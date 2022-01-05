Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе более 10 лет, хотя официально в браке только с 2015 года. Артисты активно ведут свои страницы в соцсети, где делятся интересными моментами.
Недавно Надя Дорофеева показала поездку с супругом, во время которой он выглядел весьма недовольно и кривился, общаясь с ней. Дантес дергал небольшую ширму между сидениями и был крайне недоволен тем, что та не работает: «Придется видеть тебя» - сказал он в итоге, повеселив пользователей Сенти.
В новых сторис Надя Дорофеева призналась, куда они с Владимром Дантесом направлялись.
«Ребята, мы впервые, вот впервые летим, ну как лети, прилетели в Мексику», - сказала певица.
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Надя Дорофеева ранее была солисткой группы "Время и Стекло" с Позитивом (Алексеем Завгородним), а сейчас занята сольной карьерой. А Владимир прославился после "Фабрики звезд", став участником дуэта с Вадимом Олейником. Коллектив располся через шесть лет в 2014 году. В 2021 Владимир Дантес презентовал первый свой альбом "Твоя любимая музыка".
Напомним, взлохмаченного Дантеса перекосило во время поездки и он нагрубил Дорофеевой: что произошло
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