Как Politeka.net, Монатик с женой и сыновьями отправился на праздники во Флориду, США. Дмитрий и Ирина публикуют в соцсети кадры из путешествия. Судя по геометкам, семейство находится сейчас в Майами.
Так, в новом посте Дима Монатик показал кадры, снятые в местном музее граффити. Артист позировал в черной футболке и шортах.
На пост отреагировали не только поклонники Димы Монатика, но также и коллега, украинская певица Надя Дорофеева. В комментариях она поставила сердечко.
«Фантастика», - написала супруга артиста Ирина Демичева.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Череда бед обрушилась на королеву Елизавету II, во дворце новый траур: "Это невероятная потеря"
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин после тяжелых родов жены обратился за помощью: "Очень хочу..."
Победительница "Х-Фактор" с новой внешностью порадовала украинцев сюрпризом: "К вам под елочку"
Звезда "Великолепного века" вскружила голову фотосессией в воде: "Такая красивая"
«Вы как всегда красивый», «Класс!», «Красиво», - пишут в комментариях поклонники Димы Монатика.
До этого жена Монатика показывала, как они всей семьей посетили местный луна-парк. Дети были в восторге от количества самых разнообразных аттракционов. Как призналась Ирина Демичева, она с мальчиками выбирала "не самые страшные".
Напомним, жена Монатика в платье с высоким разрезом попала в конфуз: "Что с вашими..."
Как сообщала Politeka, жена Монатика покрасовалась в кружевном платье вдали от Украины: "Как на ковровой дорожке"
Также Politeka писала, что жена Монатика взбудоражила новогодними развлечениями за границей: "Впечатления на всю жизнь"