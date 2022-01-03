Как Politeka.net, Монатик с женой и сыновьями отправился на праздники во Флориду, США. Дмитрий и Ирина публикуют в соцсети кадры из путешествия. Судя по геометкам, семейство находится сейчас в Майами.

Так, в новом посте Дима Монатик показал кадры, снятые в местном музее граффити. Артист позировал в черной футболке и шортах.

На пост отреагировали не только поклонники Димы Монатика, но также и коллега, украинская певица Надя Дорофеева. В комментариях она поставила сердечко.

«Фантастика», - написала супруга артиста Ирина Демичева.

«Вы как всегда красивый», «Класс!», «Красиво», - пишут в комментариях поклонники Димы Монатика.

До этого жена Монатика показывала, как они всей семьей посетили местный луна-парк. Дети были в восторге от количества самых разнообразных аттракционов. Как призналась Ирина Демичева, она с мальчиками выбирала "не самые страшные".

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