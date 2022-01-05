Ігор Кондратюк завоював популярність на українському телебаченні, повідомляє Politeka.net. Зараз зірка активно веде сторінку в Instagram, в якій розповідає про найцікавіше, що відбувається в його житті.
В цей раз Ігор Кондратюк поділився радістю від поїздки в дорогому авто. За словами телеведучого, він вже третій день тестує електромобіль, поки його машина знаходиться на СТО.
"Я їжджу третій день і просто радію як дитина. Хоча це досить таки дивна характеристика для мене, проте це дуже приємна історія", - розповів Ігор Кондратюк.
Телеведучий поділився, що йому дуже подобається футуристичний стиль машини.
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"Купа цікавих новацій, величезний обсяг салону, плавний хід (з пневмопідвіскою), дуже економний (реальний пробіг по місту в 72 км привів до зменшення заряду тільки на...19 км! Як так могло статися???). Коротше-завтра б купив. Але - ціна!!!! Повний фарш коштує понад 90 тисяч євро!!! Пішов заробляти гроші😂 😂 😂", - додав Ігор Кондратюк.
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