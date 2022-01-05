Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк рассказал о машине, в которой себя чувствует радостным будто ребенок - чем зацепило авто звезду, читайте далее.

Игорь Кондратюк завоевал популярность на украинском телевидении, сообщает Politeka.net. Сейчас звезда активно ведет страницу в Инстаграм, в которой рассказывает о самом интересном, что происходит в его жизни.

В этот раз Игорь Кондратюк поделился радостью от поездки в дорогом авто. По словам телеведущего, он уже третий день тестирует электромобиль, пока его машина находится на СТО.

"Я езжу третий день и просто радуюсь как ребенок. Хотя это достаточно таки странная характеристика для меня, тем не менее это очень приятная история", - рассказал Игорь Кондратюк.

Телеведущий поделился, что ему очень нравится футуристичный стиль машины.

"Куча интересных новаций, огромный объем салона, плавный ход (с пневмоподвеской), очень экономный (реальный пробег по городу в 72 км привел к уменьшению заряда только на...19 км! Как так могло произойти???). Короче – завтра бы купил. Но – цена!!!! Полный фарш стоит более 90 тысяч евро!!! Ушел зарабатывать деньги 😂😂😂", - добавил Игорь Кондратюк.

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