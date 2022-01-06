Учасниця "Холостяка"з Михайлом Заливако і фіналістка проекту Юлія Бельченко ("Зайка") прославилася саме завдяки шоу і стала популярним блогером в Instagram, тому активно розповідає про своє життя.

Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко стала активним користувачем мережі і почала блогерську діяльність після проекту. Причому зараз вона активно розповідає про повсякденні пригоди.

Любить також Вертітисяя хвалитися своїми покупками і кумедними моментами. Цього разу вона влаштувала примірку нових нарядів перед дзеркалом і розповіла, де вона купує потрібні їй речі. Причому Бельченко також зізналася-плаття, яке їй знову сподобалося, вона раніше хотіла повернути.

А сьогодні, після новорічних знижок, їй захотілося все ж забрати його. Тож Юлія знову блищала в салатовому вбранні і розповідала, як їй йде такий фасон.

Також ми писали, "Зайка" часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася спокусливими кадрами біля ялинки і привітала з Новим роком.

У підписі до фотографій Бельченко написала: "з новим 2022 роком. Слухайте своє серце-воно все знає. Цінуйте, поважайте і любите себе всією душею, адже ви – найголовніша людина у Вашому житті. Бажаю знайти справжнє щастя в новому році".

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