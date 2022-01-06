Участница "Холостяка" с Михаилом Заливако и финалистка проекта Юлия Бельченко ("Зайка") прославилась именно благодаря шоу и стала популярным блогером в Инстаграм, поэтому активно рассказывает о своей жизни.

Как сообщает Politeka.net, бывшая участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко стала активным пользователем сети и начала блогерскую деятельность после проекта. Причем сейчас она активно рассказывает о повседневных приключениях.

Любит также Юлия хвастаться своими покупками и забавными моментами. В этот раз она устроила примерку новых нарядов перед зеркалом и рассказала, где она покупает нужные ей вещи. Причем Бельченко также призналась – платье, которое ей снова понравилось, она ранее хотела вернуть.

А сегодня, после новогодних скидок, ей захотелось все же забрать его. Поэтому Юлия снова блистала в салатовом наряде и рассказывала, как ей идет такой фасон.

Также мы писали, "Зайка" часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась соблазнительными кадрами у елки и поздравила с Новым годом.

В подписи к фотографиям Бельченко написала: "С Новым 2022 годом. Слушайте своё сердце – оно всё знает. Цените, уважайте и любите себя всей душой, ведь вы – самый главный человек в вашей жизни. Желаю обрести истинное счастье в новом году".

Напомним, Юля "Зайка" после "Холостяка" "поплакалась" из-за переезда: "Закончилась моя лухари жизнь".

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