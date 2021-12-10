Блогерыня Юлия Бельченко "Зайка", участница шоу "Холостяк", рассказала о своем переезде, поделившись сторисами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко стала популярной блогеркой после шоу "Холостяк". Звезда теперь активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

На новых кадрах Юлия была на улице. Звезда гуляла по городу, рассказав о переезде.

"Закончилась моя лухари жизнь в центре. Я вернулась на Оболонь. Красиво жить не запретишь, но теперь знаю к чему нужно стремиться и ради чего работать. Конечно, хотелось бы жить поближе к центру", - сказала Юлия.

"Закончилась моя лухари жизнь в центре", - повторила фразу Бельченко, написав на сторис.

"И тут я осознала, что до нового года осталось три недели", - написала Юлия в следующем сторис Инстаграм.

"Только что видела как везут огромную новогоднюю елку и поняла, что новый год уже близко", - сказала Юлия Зайка.

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