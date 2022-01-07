Як повідомляє Politeka.net, єдина онука відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка зустрічається з мільйонером Денисом Ждановим, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу юна красуня поділилася чарівним робочим фото і розповіла про курси, на які записалася.

Як видно, на новій фотографії Соня відображена в робочому кабінеті, вона тримає в руках відкритий ноутбук і уважно дивиться на екран. Перед камерою красуня з'явилася в стильному діловому образі - на ній темні штани і топ на бретельках, поверх якого вона накинула вільну білосніжну сорочку. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Євдокименко написала: "Рада записатися на онлайн-курс Aesthetic Intelligence Labs! У вас теж є можливість удосконалити свої естетичні здібності і повчитися у піонера естетичного бізнесу і колишнього керівника LVMH executive Поліни Браун. Я запрошую вас приєднатися до мене і стати частиною процвітаючої спільноти законодавців смаків".

"Я подумала, що Ви, Софія, малюєте", "Яка ж ви красива", "Красуня", - пишуть в коментарях до фото Соні Євдокименко.

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