Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram единственная внучка известной украинской певицы Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко поделилась новой фотографией. Так, на фото были ее родители - сын исполнительницы 51-летний Руслан Евдокименко и 47-летняя Светлана Евдокименко.
"Волшебный, праздничный вечер, организованный Ириной Ковальчук и Ириной Майтикович", - написала Соня Евдокименко.
Как видим, на фото, кроме родителей Сони, были известный украинский певец Олег Михайлюта, известный как Фагот, фотограф и дизайнер Ольга Навроцкая, актриса театра и кино Елена Лавренюк и другие.
Напомним, что сейчас Соня Евдокименко живет и учится в Нью-Йорке, но на зимние праздники прилетела в Украину. Девушка собирается замуж за миллионера-предпринимателя Дениса Жаданова.
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Ранее Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару показала редкий момент с родным братом: как он теперь выглядит и чем занимается.
Напомним, что внучка Ротару показала, с кем счастливо проводит время, и это не бойфренд-миллионер: красноречивое фото.
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