Внучка Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко провела почти все лето с родителями и женихом-миллионером Денисом Жадановым в Европе, а зимние каникулы решила провести с семьей под Киевом.

Как сообщает Politeka.net, София регулярно устраивает атмосферные фотопрогулки по Нью-Йорку и с удовольствием делится эффектными кадрами в сети. А вот на новогодние праздники она приехала на родину, чтобы провести их со своей семьей.

На своей страничке в Instagram Соня Евдокименко засветила гостиную роскошного особняка бабушки Софии Ротару, который расположен в селе Пятихатка Киевской области по улице Соловьяненко.

На кадрах можно увидеть, как девушка расслабленно сидит под елкой, играя с собачками. Возле потрясающей новогодней красавице лежит гора подарков. Соня не захотела ждать новогоднего вечера и уже с самого утра принялась открывать коробки.

Также внучка Ротару поделилась очаровательным семейным кадром - все позируют на фоне наряженной игрушками елочки. На фото можно увидеть саму Соню Євдокименко с женихом, ее брата с девушкой и родителей. Все одеты в праздник торжественно и элегантно, на их лицах счастливые улыбки.

Напомним, Внучка Софии Ротару хвастнула безупречной фигуркой на пляже.

Как сообщала Politeka, Внучка Софии Ротару после свадьбы на берегу Карибского моря блеснула загаром в Киеве.

Также Politeka писала, что Невестка Софии Ротару с "изюминкой" засветилась в компании Ефросининой.