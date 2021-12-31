Как сообщает Politeka.net, София регулярно устраивает атмосферные фотопрогулки по Нью-Йорку и с удовольствием делится эффектными кадрами в сети. А вот на новогодние праздники она приехала на родину, чтобы провести их со своей семьей.
На своей страничке в Instagram Соня Евдокименко засветила гостиную роскошного особняка бабушки Софии Ротару, который расположен в селе Пятихатка Киевской области по улице Соловьяненко.
На кадрах можно увидеть, как девушка расслабленно сидит под елкой, играя с собачками. Возле потрясающей новогодней красавице лежит гора подарков. Соня не захотела ждать новогоднего вечера и уже с самого утра принялась открывать коробки.
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Также внучка Ротару поделилась очаровательным семейным кадром - все позируют на фоне наряженной игрушками елочки. На фото можно увидеть саму Соню Євдокименко с женихом, ее брата с девушкой и родителей. Все одеты в праздник торжественно и элегантно, на их лицах счастливые улыбки.
Напомним, Внучка Софии Ротару хвастнула безупречной фигуркой на пляже.
Как сообщала Politeka, Внучка Софии Ротару после свадьбы на берегу Карибского моря блеснула загаром в Киеве.
Также Politeka писала, что Невестка Софии Ротару с "изюминкой" засветилась в компании Ефросининой.