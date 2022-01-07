Як пише Politeka.net, зірка серіалу "Кріпосна" поділився розповіддю на своїй сторінці в Instagram.
Так, Цимбалюк зізнався, що давно мріяв побувати в Африці, що зберегла свої особливі традиції. За словами актора, на таку поїздку його надихнула книга Макконахі.
"Я не про Єгипет і Туніс... а про ту справжню, "трушну" Африку, де ночі супроводжуються купою звуків живності, темношкірої-аж синього відтінку, де переважає бідність, але, разом з тим, свій неповторний колорит і побут", - пояснив Цимбалюк.
На початку цього року актор і його дружина Інна, з якою вони одружилися в минулому році, вирішили відправитися в Кенію. За словами Цимбалюка, поки ця поїздка його не розчарувала.
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"Тут все як ми очікували: якщо не брати до уваги готель зі зручностями, то дійсно можна відчути себе тим відірваним від цивілізації тубільцем. Перше фото в басейні, не в океані, тому що сьогодні був істотний відлив, який допоміг нам побачити, яка маса представників Індійського океану рясніє у нас під ногами!",- похвалився актор.
На чорно-білому знімку вони з дружиною позували під час відпочинку в басейні.
Нагадаємо, Ксенія Мішина спантеличила різкою заявою про свого партнера Цимбалюка.
Як повідомляла Politeka, Цимбалюк розбередив українцям душу новими кадрами з"кріпосної 3".
Також Politeka писала, що Цимбалюк з "кріпосної" заворожив харизмою в мужньому образі.