Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала свій розслаблений образ на відпочинку в Мексиці і розповіла про те, як цю країну розхвалював Потап.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом у своєму Instagram. Нещодавно Дорофєєва і її чоловік, співак Володимир Дантес, прилетіли відпочивати в мексиканський Тулум. Зараз парочка активно насолоджується місцевим теплом і сонцем далеко від України.

У своєму пості Дорофєєва розповіла, що раніше цю країну сильно хвалив її продюсер Потап.

"Мексика стрімко закохує мене в себе. Пам'ятаю як Потап на студії захлинаючись розповідав як тут круто. Розповідав так довго, що замість музичної сесії в той день ми просто говорили про Тулум і його кайфушах. Ну що ж, тепер я все зрозуміла", - написала Надя.

На нових фото співачка розслаблялася на лежаках в бежевому ліфі і коротких шортах. Зверху вона накинула легку сорочку, а її образ доповнила кепка.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Яка краса (я маю на увазі тебе)", "як тінь падає красиво на тебе", "Мексика тобі до лиця", "твої пости з відпочинку це окремий кайф!", "Потап поганого не скаже", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва зізналася, які практики почала на відпочинку в Мексиці.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва Покотила в Мексику і засвітилася з новою зачіскою.

Також Politeka писала, що Дантес з Надею Дорофєєвою показав, який відпочинок вони собі можуть дозволити.