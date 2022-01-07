Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. Также, недавно стало известно, что певица стала новой судьей шоу "Голос країни".

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надя Дорофеева показала себя необычными косичками и рассказала, куда отправилась. На этот раз артистка посетила Мексику, в которую давно хотела приехать.

"Я так давно хотела сюда приехать 🖤

Атмосфера, погода, еда, люди - первые афигенные впечатления. Впереди нас ждут всякие практики и экскурсии в древние места. Всё это для меня вызовы, ведь первое - я боюсь, а второе - ненавижу) Но тут прям тянет)

Это как с оливками, которые мы в детстве не любили, а сейчас говорим им Да)

Интересно, видимо, меняюсь", — рассказала Надя Дорофеева.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Надя ты такая красивая", "Тебе идут такие косички)", "Наконец то вы на отдыхе, хорошего вам отдыха!", "Обожаю твои косички🔥 очень красивая", "Боже, Надюш ты прекрасна. Отдыхай хорошенько. Ты заслужила".

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