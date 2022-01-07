Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева сейчас отдыхает с Дантесом в Мексике. Звезда в новой публикации Инстаграм решила показать себя и рассказать, от чего отказалась на отдыхе.
На фото Надя была в мини-купальнике, позируя на фоне моря. Артистку практически не было видно, а только силует.
"В этом отпуске я ещё не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама , встречаю рассвет и медитирую . Ещё немного и стану просветленной", - написала Надя.
"Огонь", - сразу написала в ответ продюсер Ирина Горовая.
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Оддин из фанатов решил подшутить над Надей:
"Когда марафон планируете запускать?".
"Скоро", - ответила Дорофеева.
"Марафон Надежды - звучит многообещающе", - ответил фанат.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Хорошего вам отпуска, отдыха, дегустации новых блюд, кайфового море", "Главное, чтобы память вернулась", "хорошего дня тебе, проведи этот отпуск классно", "Какой вайб у этой фотки".
Напомним, Дорофеева укатила в Мексику и засветилась с новой прической
Также Politeka писала, что Дантес с Надей Дорофеевой показал, какой отдых они себе могут позволить
А еще Politeka сообщала, что Надя Дорофеева на пляже в Мексике засветила симпатичный животик