Надя Дорофеева, супруга Владимира Дантеса, показала, как проводит время в Мексике и рассказала, хвастнув фигурой в купальнике.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева сейчас отдыхает с Дантесом в Мексике. Звезда в новой публикации Инстаграм решила показать себя и рассказать, от чего отказалась на отдыхе.

На фото Надя была в мини-купальнике, позируя на фоне моря. Артистку практически не было видно, а только силует.

"В этом отпуске я ещё не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама , встречаю рассвет и медитирую . Ещё немного и стану просветленной", - написала Надя.

"Огонь", - сразу написала в ответ продюсер Ирина Горовая.

Оддин из фанатов решил подшутить над Надей:

"Когда марафон планируете запускать?".

"Скоро", - ответила Дорофеева.

"Марафон Надежды - звучит многообещающе", - ответил фанат.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошего вам отпуска, отдыха, дегустации новых блюд, кайфового море", "Главное, чтобы память вернулась", "хорошего дня тебе, проведи этот отпуск классно", "Какой вайб у этой фотки".

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