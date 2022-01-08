Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. Недавно Дорофеева и ее муж, певец Владимир Дантес, прилетели отдыхать в мексиканский Тулум. Сейчас парочка активно наслаждается местным теплом и солнцем вдали от Украины.
В своем посте Дорофеева рассказала, что раньше эту страну сильно хвалил ее продюсер Потап.
«Мексика стремительно влюбляет меня в себя. Помню как Потап на студии взахлёб рассказывал как тут круто. Рассказывал так долго, что вместо музыкальной сессии в тот день мы просто говорили о Тулуме и его кайфушах. Ну что ж, теперь я всё поняла», - написала Надя.
На новых фото певица расслаблялась на лежаках в бежевом лифе и коротких шортах. Сверху она накинула легкую рубашку, а ее образ дополнила кепка.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в наряде в стиле "Крепостной" вызвала недоумение: "Подходят далеко не всем"
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев признался, на что потратит выигрыш: "Большая часть денег уйдет на..."
"Это просто маразм": украинцы просят Квартал 95 больше не снимать "Сватов" после 7-го сезона
Поклонники тут же отреагировали на ее пост.
«Какая красота (Я имею в виду тебя)», «Как тень падает красиво на тебя», «Мексика тебе к лицу», «Твои посты с отдыха это отдельный кайф!», «Потап плохого не скажет», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева призналась, какие практики начала на отдыхе в Мексике.
Как сообщала Politeka, Дорофеева укатила в Мексику и засветилась с новой прической.
Также Politeka писала, что Дантес с Надей Дорофеевой показал, какой отдых они себе могут позволить.