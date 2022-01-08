Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала свой расслабленный образ на отдыхе в Мексике и рассказала о том, как эту страну расхваливал Потап.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. Недавно Дорофеева и ее муж, певец Владимир Дантес, прилетели отдыхать в мексиканский Тулум. Сейчас парочка активно наслаждается местным теплом и солнцем вдали от Украины.

В своем посте Дорофеева рассказала, что раньше эту страну сильно хвалил ее продюсер Потап.

«Мексика стремительно влюбляет меня в себя. Помню как Потап на студии взахлёб рассказывал как тут круто. Рассказывал так долго, что вместо музыкальной сессии в тот день мы просто говорили о Тулуме и его кайфушах. Ну что ж, теперь я всё поняла», - написала Надя.

На новых фото певица расслаблялась на лежаках в бежевом лифе и коротких шортах. Сверху она накинула легкую рубашку, а ее образ дополнила кепка.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Какая красота (Я имею в виду тебя)», «Как тень падает красиво на тебя», «Мексика тебе к лицу», «Твои посты с отдыха это отдельный кайф!», «Потап плохого не скажет», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева призналась, какие практики начала на отдыхе в Мексике.

Как сообщала Politeka, Дорофеева укатила в Мексику и засветилась с новой прической.

Также Politeka писала, что Дантес с Надей Дорофеевой показал, какой отдых они себе могут позволить.