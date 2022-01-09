Внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко вийшла на прогулянку в сонячний день в стильно світлому образі.

Як повідомляє Politeka.net, єдина внучка відомої артистки Софії Ротару 20-річна Соня Євдокименко, яка перебуває у відносинах з бізнесменом Денисом Ждановим, часто радує свою аудиторію в Instagram яскравими кадрами зі свого лакшері-життя. Так, цього разу юна красуня поділилася кадрами з прогулянки, на яких з'явилася в стильному образі.

На нових фотографіях Соня відображена на прогулянці біля житлового будинку, серед зимових дерев, вона захоплена телефонною розмовою, але водночас дефілює перед камерою. На прогулянку красуня вийшла в стильному однотонному луці - широких брюках, теплому светрі і затишній шубі-оверсайз. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і кокетлива посмішка.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Телефонна розмова". Користувачі тут же почали коментувати нові фото красуні, засинаючи її компліментами: "Дуже стильно і красиво", "Що за чоботи? Як вони виглядають?", "Софія, ви - красуня!", "Красуня, люблю тебе", "Красуня".

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