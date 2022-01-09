Сергій Лазановський днями розповів, що його сім'я переживає великий біль від втрати рідної людини, повідомляє Politeka.net.
У новому сторі Instagram артист також поділився спогадами про померлу прабабусю.
"Моя прабабуся прожила нелегке, але наповнене емоціями життя. Я їй вдячний за тепло і любов, які завжди панували в її будинку.
Боляче усвідомлювати, що в тому маленькому будиночку, вона більше не зустріне нас, не розповість цікавих історій, не змиє пісень, не пригостить солодощами. Ця посмішка і очі, наповнені радістю - назавжди залишаться в моїй пам'яті.
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Спасибі всім за хороші слова, за підтримку. Я знаю, що зараз моя ба в кращому місці", - написав Сергій Лазановський.
У попередніх постах співак розповів, що встиг побачитися з прабабусею до трагедії. Артист святкував Святвечір в колі сім'ї, і поспілкувався з прабабусею, а через кілька днів та померла.
"Як тепло було на душі після ваших розмов", - зізнався співак.
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