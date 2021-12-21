Как пишет Politeka.net, певец, одержавший победу в прошлом сезоне шоу, привлек внимание новым постом в своем Инстаграм.
Судя по опубликованному снимку, Лазановский вернулся на съемочную площадку «Голосу». Однако, в этот раз ему посчастливилось посидеть в тренерском кресле. Так, на фото 26-летний артист с легкой улыбкой нажимает заветную красную кнопку, которую тренеры используют при отборе участников.
«Идет? 12 сезон «Голосу країни». Это будет очень крутой сезон. Стоит вам глянуть. Ну и не забывайте о backstage на YouTube. Все самое интересное всегда остается за кадром. Угадайте, а в чьем кресле я сижу?», - подписал снимок Лазановский.
Напомним, что тренерами нового сезона стали Надя Дорофеева, Оля Полякова, Потап и Святослав Вакарчук. В прошлом сезоне Лазановский был в команде Дорофеевой, поэтому можно предположить, что именно она пустила его в свое кресло.
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Украинцы тут же откликнулись на пост певца.
«очень идет, вот где тебе нужно сидеть 100%», «Не очень», «ведущий бэкстейджа», «Кресло DOROFEEVA», - пишут люди.
Напомним, победителя «Голосу країни» Лазановского с трудом можно узнать после новых экспериментов.
Как сообщала Politeka, 26-летний победитель "Голос країни" Лазановский с седой бородой повеселил украинцев видом.
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" пустился в пляс с Дорофеевой, видео.