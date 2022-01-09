Сергей Лазановский на днях рассказал, что его семья переживает большую боль от утраты родного человека, сообщает Politeka.net.
В новом стори Инстаграм артист также поделился воспоминаниями об умершей прабабушке.
"Моя прабабушка прожила нелегкую, но наполненную эмоциями жизнь. Я ей благодарен за тепло и любовь, которые всегда царили в ее доме.
Больно осознавать, что в том маленьком домике, она больше не встретит нас, не расскажет интересных историй, не смоет песен, не угостит сладостями. Эта улыбка и глаза, наполненные радостью - навсегда останутся в моей памяти.
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Спасибо всем за хорошие слова, за поддержку. Я знаю, что сейчас моя ба в лучшем месте", - написал Сергей Лазановский.
В предыдущих постах певец рассказал, что успел повидаться с прабабушкой до трагедии. Артист праздновал Святвечер в кругу семьи, и пообщался с прабабушкой, а спустя несколько дней та скончалась.
"Как тепло было на душе после ваших разговоров", - признался певец.
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