Украинский певец Сергей Лазановский (RIDNYI), победитель "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, рассказал о большой утрате в семье, и поделился воспоминаниями.

Сергей Лазановский на днях рассказал, что его семья переживает большую боль от утраты родного человека, сообщает Politeka.net.

В новом стори Инстаграм артист также поделился воспоминаниями об умершей прабабушке.

"Моя прабабушка прожила нелегкую, но наполненную эмоциями жизнь. Я ей благодарен за тепло и любовь, которые всегда царили в ее доме.

Больно осознавать, что в том маленьком домике, она больше не встретит нас, не расскажет интересных историй, не смоет песен, не угостит сладостями. Эта улыбка и глаза, наполненные радостью - навсегда останутся в моей памяти.

Спасибо всем за хорошие слова, за поддержку. Я знаю, что сейчас моя ба в лучшем месте", - написал Сергей Лазановский.

В предыдущих постах певец рассказал, что успел повидаться с прабабушкой до трагедии. Артист праздновал Святвечер в кругу семьи, и пообщался с прабабушкой, а спустя несколько дней та скончалась.

"Как тепло было на душе после ваших разговоров", - признался певец.

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