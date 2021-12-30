Как пишет Politeka.net, 26-летний исполнитель поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Лазановский опубликовал видео с самыми яркими фрагментами уходящего года.
На кадрах артиста можно было увидеть выступающим на сцене, веселящимся с друзьями, общающимся с семьей и поклонниками и примеряющим новые образы. Также на кадрах мелькает тренер Лазановского на «Голосі країни» Надя Дорофеева.
«Как прошел мой год? Как-то так. Спасибо всем, кто остался рядом. Этот год был грандиозным. Монтировал видео и прослезился. Встретимся в 2022», - подписал кадры Лазановский.
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Его поклонники не смогли пройти мимо, и поддержали артиста в комментариях.
«Следующий год будет еще лучше и еще лучше это было только начало», «Хорошо прошел. Пусть каждый год будет лучше предыдущего», «Молодец! Желаю успехов и процветания», «Люблю», - пишут люди.
Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский после кудрей и бороды огорошил новым экспериментом.
Как сообщала Politeka, вид изменившегося победителя "Голосу країни" Лазановского вызвал оторопь.
Также Politeka писала, что Лазановский неожиданно вернулся на "Голос країни" и оказался в кресле тренера.