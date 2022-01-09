Внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко вирішила показати, як проводить час у будинку бабусі, після того, як повернулася відвідати рідних.

Як повідомляє Politeka.net, єдина внучка відомої артистки Софії Ротару 20-річна Соня Євдокименко, яка живе і навчається в Нью-Йорку, вирішила приїхати на одтих додому і провідала бабусю. Також дівчина вирішила показати в Instagram, як тепер проводить час.

Як правило, Соня показує в Instagram різні моменти з життя, не говорить про відносини, але любить показувати сім'ю і близьких. Також Соня нерідко демонструє цікаві образи на прогулянках, влаштовує фотосесії на курортах і дивує фігурою.

Цього разу в одній ночнушке на тонких лямках Соня показала, як доглядає за собою у ванній. Зараз вона приїхала додому і вирішила провести час в бабусиному будинку. Як можна помітити, Євдокименко може похвалитися пишною шевелюрою.

Звичайне Соня в Instagram яскравими кадрами зі свого лакшері-життя. Так, цього разу юна красуня поділилася кадрами з прогулянки, на яких з'явилася в стильному образі.

На нових фотографіях Соня відображена на прогулянці біля житлового будинку, серед зимових дерев, вона захоплена телефонною розмовою, але в той же час дефілює перед камерою. На прогулянку красуня вийшла в стильному однотонному цибулі-широких брюках, теплому светрі і затишній шубі-оверсайз. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і кокетлива посмішка.

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