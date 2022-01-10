Племінниця Софії Ротару Соня Кей насмішила українців на нових кадрах, показавши, як розмовляє з чоловіком.

Як пише Politeka.net, племінниця Софії Ротару Соня Кей - висхідна зірка українського шоу-бізу. Нещодавно артистка випустила другий міні-альбом під назвою "Драйв". Соня одружена з хокеїста Олег Петрова. Він в одній з хокейних команд стоїть на воротах. Соня не тільки займається творчістю, а й активно розвиває соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Соня сиділа перед камерою, тримаючи в руці телефон. Зірка робила вигляд, що говорить по телефону.

"Коли він дзвонить і просить погладити його футболку, якою ти вже місяць миєш підлоги", - була написана на кадрах жарт.

Співачка кивала головою і говорила "угу" на кадрах, які репостнула зі свого аккаунта в Тікток.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, де були розміщені кадри, немає таких функцій.

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