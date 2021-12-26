Известная украинская певица Соня Кей, которая приходится племянницей знаменитой Софии Ротару, поделилась трогательным семейным кадром с мужем.

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Публикацию Соня приурочила к празднованию католического Рождества.

На снимке певица была запечатлена со своим мужем, хоккеистом Олегом Петровым. Судя по заднему плану, фото было сделано в раздевалке хоккейной команды, в которой Петров выступает на позиции вратаря. Так, сзади красовалась форма других спортсменов-сокомандников Олега.

Соня Кей и ее супруг были тепло одеты в черные куртки и шапки. Жена обнимала мужа за шею, прижавшись к нему в трогательном поцелуе. Пара выглядела очень увлеченной друг другом.

«Счастливого Рождества!», - написала в подписи к снимку Соня, обратившись к своим подписчикам.

Ее фанаты не смогли пройти мимо такого фото.

«Лучшие», «Красивая пара», «красавчики», «Кохання зима не заморозить!», «Лучшие», «Супер», «Самые самые», «Огонь», «Люблю», «Настоящая любовь», - пишут люди в комментарии к снимку.

Напомним, племянница Ротару в странном наряде удивила видом: "Муж приехал».

Как сообщала Politeka, племянница Ротару решилась признаться, чего ей не хватает.

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