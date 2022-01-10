Как пишет Politeka.net, родственница легенды советской и украинской эстрады Софии Ротару Соня Кей - восходящая звезда украинской эстрады. Недавно Соня выпустила второй мини-альбом под названием "Драйв", который успел собрать сотни тысяч просмотров на платформе Ютуб. Соня замужем за хоккеиста Олег Петрова. Он в одной из хоккейных команд стоит на воротах. Кей не только занимается творчеством, но и активно развивает социальные сети, где делится с фолловерами всем занимательным.
На свежих кадрах Соня сидела перед камерой, держа в руке телефон. Звезда делала вид, что говорит по телефону.
"Когда он звонит и просит погладить его футболку, которой ты уже месяц моешь полы", - была написана на кадрах шутка.
Певица кивала головой и говорила "угу" на кадрах, которые репостнула из своего аккаунта в ТикТок.
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Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, где были размещены кадры, нет таких функций.
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