31-летняя Соня Кей опубликовала забавный коллаж в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в темно-синем свитшоте крупным планом, передает Politeka.net.
"До праздников и после 😂", - говорится в подписи.
Племянница Ротару обработала фото в специальном приложении, прибавив себе килограммы. Щеки и шея девушки стали заметно круглее, что едва влезли в кадр.
Пользователи оценили юмор Сони Кей в комментариях. Одним из первых откликнулся ее муж-хоккеист Олег Петров.
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"Красотка😂❤️❤️❤️", - написал он.
"Жиза 🔥😂"; "Ахахахахааха обожаю твой юмор❤️😂"; "После поездки к бабушке)"; "С Рождеством!🎄 Всего Лучшего!❤️"; "Сонечка, поздравляю с Рождеством Христовым! От души желаю тебе и твоим близким здоровья, счастья, любви, мира, добра и благополучия!", - комментируют в Сети.
До этого Соня Кей показывала, с кем встречала Новый год - с мужем и мамой Лидией, родной сестрой Софии Ротару. Девушка была в черном платье и туфельках-лодочках. На кадрах можно разглядеть интерьет квартиры, в которой живут родственники Софии Михайловны.
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