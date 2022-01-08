31-летняя Соня Кей опубликовала забавный коллаж в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в темно-синем свитшоте крупным планом, передает Politeka.net.

"До праздников и после 😂", - говорится в подписи.

Племянница Ротару обработала фото в специальном приложении, прибавив себе килограммы. Щеки и шея девушки стали заметно круглее, что едва влезли в кадр.

Пользователи оценили юмор Сони Кей в комментариях. Одним из первых откликнулся ее муж-хоккеист Олег Петров.

"Красотка😂❤️❤️❤️", - написал он.

"Жиза 🔥😂"; "Ахахахахааха обожаю твой юмор❤️😂"; "После поездки к бабушке)"; "С Рождеством!🎄 Всего Лучшего!❤️"; "Сонечка, поздравляю с Рождеством Христовым! От души желаю тебе и твоим близким здоровья, счастья, любви, мира, добра и благополучия!", - комментируют в Сети.

До этого Соня Кей показывала, с кем встречала Новый год - с мужем и мамой Лидией, родной сестрой Софии Ротару. Девушка была в черном платье и туфельках-лодочках. На кадрах можно разглядеть интерьет квартиры, в которой живут родственники Софии Михайловны.

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