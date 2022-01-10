Як повідомляє Politeka.net, популярна американська теледива і бізнесвумен Кім Кардашьян, яка прославилася в Instagram своїми відвертим фотосесіями і епатажними витівками, не втомлюється радувати фанатів зі свого світу новими знімками і відео. Так, цього разу зірка виклала на своїй сторінці результати нової фотосесії, в якій постала в незвичайному образі.
На нових знімках Кім відображена в дивній локації - це вузька світла кімната з голими стінами. Перед камерою світська левиця з'явилася у відвертому образі - чорному викликає боді і широких рваних штанях. Цей наряд підкреслив пишні форми і струнку фігуру красуні. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.
Кардашьян не підписала свою публікацію, зате фанати тут е почали засипати її лайками і компліментами в коментарях: "О, ми всі знаємо, що це підходить", "Ми знаємо, що Піт зробив ці знімки", "Піт зробив ці фотографії?", "Чарівна", "Ти виглядаєш відмінно", "Така мила", "Це занадто мило", "Це більш ніж дивовижно".
Біда з Харламовим, комік загримів в лікарню з серйозною проблемою: "Гарік, тримайся"
Щасливого Дана Балана зняли в обіймах красивої блондинки, яку порівнюють з Кароль: "Рідні душі..."
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин, який став батьком, спить з дружиною на підлозі: "Жах, що діється"
Олег Винник несподівано звернувся до українців: "Зверніть увагу..."
Притула взбісився через українців, які розкритикували його святковий стіл: "Якщо вже ви такий..."
Нагадаємо, Кім Кардашьян в незвичному образі з дочкою з'явилася на відпочинку: "Майбутня заміна зростає".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в купальнику кокетливо вигнулася і показала всі свої достоїнства: "Як булочка".
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в маєчці з декольте влаштувала "сеанс" спокушання у своїй гардеробній: "Ексклюзивна жінка".