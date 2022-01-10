Як повідомляє Politeka.net, популярна американська теледива і бізнесвумен Кім Кардашьян, яка прославилася в Instagram своїми відвертим фотосесіями і епатажними витівками, не втомлюється радувати фанатів зі свого світу новими знімками і відео. Так, цього разу зірка виклала на своїй сторінці результати нової фотосесії, в якій постала в незвичайному образі.

На нових знімках Кім відображена в дивній локації - це вузька світла кімната з голими стінами. Перед камерою світська левиця з'явилася у відвертому образі - чорному викликає боді і широких рваних штанях. Цей наряд підкреслив пишні форми і струнку фігуру красуні. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

Кардашьян не підписала свою публікацію, зате фанати тут е почали засипати її лайками і компліментами в коментарях: "О, ми всі знаємо, що це підходить", "Ми знаємо, що Піт зробив ці знімки", "Піт зробив ці фотографії?", "Чарівна", "Ти виглядаєш відмінно", "Така мила", "Це занадто мило", "Це більш ніж дивовижно".

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