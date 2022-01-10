Как сообщает Politeka.net, популярная американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая прославилась в Instagram своими откровенным фотосессиями и эпатажными выходками, не устает радовать фанатов со своего мира новыми снимками и видео. Так, в этот раз звезда выложила на своей странице результаты новой фотосессии, в которой предстала в необычном образе.

На новых снимках Ким запечатлена в странной локации – это узкая светлая комната с голыми стенами. Перед камерой светская львица появилась в откровенном образе – черном вызывающем боди и широких рваных штанах. Этот наряд подчеркнул пышные формы и стройную фигуру красотки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

Кардашьян не подписала свою публикацию, зато фанаты тут е принялись засыпать ее лайками и комплиментами в комментариях: "О, мы все знаем, что это подходит", "Мы знаем, что Пит сделал эти снимки", "Пит сделал эти фотографии?", "Волшебная", "Ты выглядишь отлично", "Такая милая", "Это слишком мило", "Это более чем удивительно".

Напомним, Ким Кардашьян в непривычном образе с дочерью появилась на отдыхе: "Будущая замена растет".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в купальнике кокетливо выгнулась и показала все свои достоинства: "Как булочка".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в маечке с декольте устроила "сеанс" соблазнения в своей гардеробной: "Эксклюзивная женщина".