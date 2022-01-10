Как сообщает Politeka.net, популярная американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая прославилась в Instagram своими откровенным фотосессиями и эпатажными выходками, не устает радовать фанатов со своего мира новыми снимками и видео. Так, в этот раз звезда выложила на своей странице результаты новой фотосессии, в которой предстала в необычном образе.
На новых снимках Ким запечатлена в странной локации – это узкая светлая комната с голыми стенами. Перед камерой светская львица появилась в откровенном образе – черном вызывающем боди и широких рваных штанах. Этот наряд подчеркнул пышные формы и стройную фигуру красотки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.
Кардашьян не подписала свою публикацию, зато фанаты тут е принялись засыпать ее лайками и комплиментами в комментариях: "О, мы все знаем, что это подходит", "Мы знаем, что Пит сделал эти снимки", "Пит сделал эти фотографии?", "Волшебная", "Ты выглядишь отлично", "Такая милая", "Это слишком мило", "Это более чем удивительно".
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Напомним, Ким Кардашьян в непривычном образе с дочерью появилась на отдыхе: "Будущая замена растет".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в купальнике кокетливо выгнулась и показала все свои достоинства: "Как булочка".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в маечке с декольте устроила "сеанс" соблазнения в своей гардеробной: "Эксклюзивная женщина".