Популярна в 90-х і "нульових" російська співачка Марина Хлєбнікова отримала сильні опіки в результаті пожежі у власній квартирі кілька місяців тому.

56-річна Хлєбнікова на сьогодні досі залишається в лікарні в Москві, нещодавно їй зробили першу пластичну операцію з пересадки шкіри на обличчі. 22-річна дочка артистки Домініка розповіла, як виконавиця хіта "Чашка кофею" виглядає зараз, в програма "Андрій Малахов. Прямий ефір"»

За словами дівчини, стан Хлєбнікової значно покращився, як фізичний, так і моральний, зірка йде на поправку. Сім'я співачки сподівається, що її випишуть через місяць.

Домініка спілкується з мамою По відеозв'язку, тому що до неї досі нікого не пускають.

"У неї є опіки, так, але не 80%, не 50%, не 30%... опіків мало, - розповіла дочка артистки, - мамі зробили операції, але у мене немає можливості поговорити з лікарем... я бачила її обличчя, на ньому немає опіків".

В ефірі програми вийшла на зв'язок і сама Хлєбнікова, правда, тільки по аудіо. Зірка назвала можливу причину пожежі, що спалахнув у неї в спальні (в квартирі в той момент знаходилися також її дочка і батьки, які не постраждали). Того злощасного вечора 18 листопада Марина Арнольдівна була втомленою після гастролей.

"Я поставила зарядку. Потім поставила кіношку якусь. Щось ще заряджала додатково. Могло бути коротке замикання. Всі рідні в порядку, а я постраждала», - заявила Хлєбнікова.

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