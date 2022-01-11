Популярная в 90-х и "нулевых" российская певица Марина Хлебникова получила сильные ожоги в результате пожара в собственной квартире несколько месяцев назад.

56-летняя Хлебникова на сегодня до сих пор остается в больнице в Москве, недавно ей сделали первую пластическую операцию по пересадке кожи на лице. 22-летняя дочь артистки Доминика рассказала, как исполнительница хита "Чашка кофею" выглядит сейчас, в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По словам девушки, состояние Хлебниковой значительно улучшилось, как физическое, так и моральное, звезда идет на поправку. Семья певицы надеется, что ее выпишут через месяц.

Доминика общается с мамой по видеосвязи, потому что к ней до сих пор никого не пускают.

"У нее есть ожоги, да, но не 80%, не 50%, не 30%… Ожогов мало, - рассказала дочь артистки, - Маме сделали операции, но у меня нет возможности поговорить с врачом… Я видела ее лицо, на нем нет ожогов".

В эфире программы вышла на связь и сама Хлебникова, правда, только по аудио. Звезда назвала возможную причину пожара, что вспыхнул у нее в спальне (в квартире в тот момент находились также ее дочь и родители, которые не пострадали). В тот злосчастный вечер 18 ноября Марина Арнольдовна была уставшей после гастролей.

«Я поставила зарядку. Потом поставила киношку какую-то. Что-то еще заряжала дополнительно. Могло быть короткое замыкание. Все родные в порядке, а я пострадала», - заявила Хлебникова.

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