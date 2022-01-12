Як передає Politeka.net, Андрій Хливнюк є відомим українським співаком. Він прославився завдяки своїй групі "Бумбокс", де виступає солістом та автором. Нещодавно стало відомо про те, що він розлучається зі своєю дружиною Ганною Копиловою, з якою був більше ніж 10 років у шлюбі. За роки шлюбу у пари народилося двоє дітей-11-річний Іван і 8-річна Олександра. За даними ЗМІ, ініціатором розлучення була саме Анна.

Так, на цей раз головний соліст групи "Бумбокс" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Андрій Хливнюк показав сплячого себе і вирішив дати важливу пораду для своїх прихильниць.

"Лайфхак для публікацій з відомими людьми. Замість "Я виросла на ваших піснях" - "Ви саундтрек моєї молодості". Не Дякуйте", - поділився фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

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